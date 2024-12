Dopo due settimane vissute con l’amarezza della prima sconfitta stagionale, per la Nc Civitavecchia è ora di riprendere a marciare.

Alle 16.30 si torna a giocare per il campionato di serie B, con la trasferta contro gli Osimo Pirates.

L’incontro si disputerà alla piscina Sterlino di Bologna, vista l’indisponibilità del campo gara principale dei marchigiani, ovvero la piscina del Passetto di Ancona, chiusa ormai da diverse settimane.

Quindi si viaggia alla volta dell’Emilia nell’impianto più piccolo tra i due più conosciuti, visto che da qualche anno è presente la nuova piscina, la Longo.

Al di là dell’aspetto impiantistico, la formazione allenata da Aurelio Baffetti deve vincere per mantenere saldamente la vetta del girone 2, ricordando che la comanda con sette punti di vantaggio sulla nuova seconda della classe, il Rapallo, che il 14 aprile sarà di scena al PalaGalli.

E tra l’altro, lo Stadio del Nuoto locale non rimarrà fermo per questo sabato, visto che, per situazioni legate a quanto accaduto a Roma, con il Foro Italico non utilizzabile per motivi di sicurezza, vista la concomitanza con il derby Roma-Lazio e la contemporanea presenza della Final Eight di Coppa Italia femminile ad Ostia, ci saranno ben tre partite interessanti.

Le prime due sono di serie A2; alle 15 si gioca Olympic Roma-Ancona con Stefano Ballarini e Valerio Di Bella, alle 16.30 Delta-Ischia, con Matteo Maizzani, mentre alle 18 spazio alla serie B con l’incontro Canottieri Lazio-Aquademia, che riguarda il girone 3, quindi non quello della Nc. Gli Osimo Pirates non saranno certamente una compagine facile da sconfiggere, nonostante i problemi legati agli allenamenti per la chiusura del Passetto, punteranno ancora di più sull’orgoglio e sulla determinazione per fare loro la posta in palio.

«Questo sabato ci aspetta un’altra partita complicata – afferma Marco Camela – in quanto anche l'Osimo è una squadra che darà tutto, visto che deve agganciare la zona playoff. Sappiamo che andremo ad incontrare una formazione agguerrita, che farà di tutto per ottenere punti».

La speranza è che la squadra capitanata da Davide Romiti abbia ritrovato lo smalto giusto, dopo un periodo non proprio splendido, tra infortuni, problemi fisici e prestazioni non all’altezza di quelle del girone d’andata.

La vera Nc è quella vista all’andata? Oppure ci eravamo fatti troppo la bocca buona?

O forse non è che si sta lavorando già da ora, per quanto riguarda la componente atletica, ad arrivare in forma per i playoff? Sono tutte domande che al momento non trovano una risposta, ma le prossime sfide potrebbero sciogliere gli interrogativi.

«Dopo la sconfitta contro la Locatelli – riprende Marco Camela, che arriva dall’esperienza con la Centumcellae della scorsa stagione, ma che in passato ha vestito la calottina rossoceleste, per poi passare alla Tirrena – il gruppo non si è disunito per nulla. Anzi, abbiamo analizzato insieme tutti gli errori commessi, sia personali che collettivi, senza cercare alibi, e tutti insieme abbiamo abbassato la testa e abbiamo lavorato ancora in modo migliore. Tutto questo è avvenuto grazie anche al mister Aurelio Baffetti, che non ci ha fatto pesare la sconfitta, ma ha tenuto serenità preparando nel modo migliore la partita».

A dirigere l’incontro di Bologna sarà Andrea Femiano di Napoli.

