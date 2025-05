Primo scoglio superato. La Nc vince gara1 dei playout di serie B, imponendosi per 13-12 al PalaGalli contro il Villa Aurelia ed è ad un passo dalla conquista della salvezza. È stata una sfida gestita in vantaggio per quasi tutto il tempo, con qualche brivido finale, che ha consentito al team capitolino di avvicinarsi a -1 a 25 secondi dalla sirena conclusiva. Primi minuti ad appannaggio degli ospiti, ma la Nc trova subito la quadra e va al primo riposo avanti 5-2. A distinguersi Minisini con due gol e un pregevole assist, con uno dei capisaldi della formazione di Aurelio Baffetti che si distingue per la sua esperienza e per la sua sagacia nelle varie situazioni. Visciola para un rigore ad Agnolet, cosa che fa innalzare ulteriormente il morale dei civitavecchiesi, ma anche del PalaGalli, considerato il fatto che l’incontro si disputa dinanzi ad una buona cornice di pubblico, con bandiere e incitamenti di un gruppo di giovanissimi tifosi rossocelesti, ma anche il Villa Aurelia ha il suo apporto con un gruzzoletto di supporter giunti dalla vicina Roma. Piccolo rilassamento ad inizio secondo tempo e il Villa Aurelia accorcia fino a -1. Ma i civitavecchiesi riprendono quota e chiudono la metà di gara sul 7-4, anche con un bel gol di Simeoni, che ne approfitta anche per dedicare il gol alla sua fidanzata presente sugli spalti, mentre le calottine scure falliscono un altro rigore per battuta irregolare. Nei primi minuti dal via della terza frazione le due contendenti sono in affanno, ma il Civitavecchia allunga il margine con i senatori Romiti e Simeoni, spesso ben imbeccati da Cionfi. Il capitano, rientrato totalmente dopo le traversie per le squalifiche, si prende letteralmente sulle spalle la squadra, aiutato anche dal sostegno dei piccolissimi tifosi in tribuna, che hanno preparato dei cartelli per omaggiarlo. Lo snodo per prevalere nei confronti degli avversari è il posizionamento differente del centroboa, che gioca un po’ più indietro rispetto al perimetro, evitando così che le calottine scure possano andare in raddoppio su di lui. Tutto questo ovviamente concertato con i propri compagni di squadra, che lo servono perfettamente ogni qual volta c’è uno sbocco per battere verso la porta difesa da Amici. Sul +5 all’ultimo riposo, nei minuti conclusivi la Nc ha più volte l’occasione per chiudere definitivamente la contesa, ma lascia sempre la porta aperta al Villa Aurelia, che ne approfitta soprattutto grazie agli spazi che può sfruttare Stopponi, che torna a casa con cinque gol sul referto. Poker per Romiti e Minisini nel quadro delle realizzazioni dell’incontro, a cui si aggiungono la tripletta di Simeoni ed i gol firmati da Minisini, Muneroni e Cionfi. Sabato prossimo grossa occasione a Roma per gara2 per potersi salvare subito. Il primo scatto al centro è previsto per le ore 14 alla piscina di Valco San Paolo. Ma servirà maggiore compattezza difensiva e lo stesso spirito volitivo in attacco. Infatti la Nc ha dimostrato di non avere una retroguardia particolarmente granitica ed ha preso troppi gol banali, consentendo così agli ospiti di tentare un clamoroso rientro negli ultimi cinque minuti. Davanti si sono viste delle buonissime cose, si è visto un Civitavecchia capace di mettere tanto in difficoltà la retroguardia della formazione allenata da Capriotto. Purtroppo prova non particolarmente ispirata di Visciola tra i pali, soprattutto nella seconda metà di gara. Con la calottina rossa al meglio della forma, c’è la forte possibilità di ottenere il punto che serve per conquistare la salvezza sabato prossimo a Roma, visto che la situazione sempre ampiamente gestibile per il sette diretto da mister Aurelio Baffetti. In serie C non si è giocata, invece, la partita dell'Ipertecnica Centumcellae a Cagliari. I biancorossi hanno deciso di non presentarsi, per via dei pochi giocatori a disposizione, per via anche della concomitanza con la partita dell'Under 17, così perderanno la sfida in terra sarda a tavolino. Questa sera alle 19 il recupero nella vasca del Grifone, che sarà la penultima gara stagionale del sette di Roberto Barbaro.

