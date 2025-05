QUI NC CIVITAVECCHIA (SERIE B). Con un clamoroso finale di partita, la Nc Civitavecchia riesce a spuntarla per 5-4 contro gli Osimo Pirates al PalaGalli in Serie B. Gara molto equilibrata, prestazione quadrata per la formazione di Aurelio Baffetti, eccezion fatta per un terzo tempo con troppi errori. Tutto questo nonostante le assenze dello squalificato Romiti e di Luca Pagliarini, che, stando alle indiscrezioni, avrebbe lasciato la squadra. Nel secondo tempo i rossocelesti vanno sul 3-1, ma poi Calì viene espulso per proteste. I marchigiani fanno un parziale di 3-0 e rimontano andando sul 4-3 per loro, nonostante la solita prestazione maestosa di Visciola, ma i meriti sono di tutti. Muneroni pareggia, nonostante l’arbitro non accordi in un primo momento il gol, mentre i pirati sprecano un rigore, che si infrange sulla traversa. Negli ultimi secondi Simeoni riporta in vantaggio la Nc, ma sul capovolgimento di fronte l'esperto marcatore viene espulso per gioco aggressivo. È rigore a due secondi dalla sirena, ma il tiro finisce fuori. In rete anche Minisini, Calì e Sansonetti. Quindi vittoria fondamentale per la Nc, che aumenta il vantaggio sulla Canottieri Lazio e va a -3 dal Villa York. La penultima giornata di serie B ci ha anche fatto capire, nonostante ci siano ancora dei recuperi da disputare, tra cui quello dei rossocelesti nella vasca della Libertas Roma Eur, che la Nc è sicura di non retrocedere direttamente in questa prima fase. Inoltre ci sono anche delle speranze di una salvezza diretta, proprio grazie all’acuto contro l’Osimo. Per riuscire in questo intento c’è da vincere le due partite che rimangono e sperare che il Villa York manchi l’appuntamento con la vittoria sia con il Club Aquatico Pescara, che con la Canottieri Lazio, gare che disputerà sempre con la calottina scura.

QUI CENTUMCELLAE (SERIE C). E poco prima della sfida della Nc, è giunto un pareggio amarissimo per l'Ipertecnica Centumcellae nel campionato di Serie C. Tutto questo, va specificato, in un pomeriggio dove il tabellone dello Stadio del Nuoto ha fatto le bizze ed entrambe le partite si sono disputate senza la presenza del cronometro e dei 30 secondi, che non erano funzionanti per un guasto. Lo scontro al vertice del PalaGalli si chiude sul 13-13, dopo che il sette di Roberto Barbaro era stato spesso avanti, anche di due reti. Partita condizionata dal forte atteggiamento fisico dei sardi, tollerato dall'arbitro. Gli ultimi minuti sono sofferenza pura, con i padroni di casa che provano a scappare e gli ospiti che tentano il recupero, che giunge ad un solo secondo dalla sirena finale. Tra i pali buone sensazioni dal giovanissimo portiere Tifi, che ha preso il posto di Carpentieri. Quattro gol per Moretti. Con questo mezzo passo falso, rimangono nove i punti di distacco dal secondo posto, quindi la missione playoff si è quasi del tutto chiusa. «Sono contento della prestazione dei ragazzi - dichiara mister Roberto Barbaro - hanno avuto la grinta necessaria e lo spirito di sacrificio che volevo dall'inizio dell'anno. Purtroppo nel corso della stagione abbiamo subito piccole disavventure, con parecchi abbandoni da parte di vari giocatori. Siamo senza cinque elementi, che erano partiti con noi. Questa è la situazione. Il portierino Tifi si è comportato degnamente e ha fatto degli ottimi interventi. È andato bene. Ormai i playoff sono inarrivabili. Comunque sia ce la metteremo tutta per vincere le prossime partite e sfrutteremo questo periodo fino al termine della stagione come un ottimo trampolino di lancio per far crescere qualche giovane».

