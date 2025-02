Non ci sono alternative alla vittoria per la Nc Civitavecchia. Il girone d’andata del campionato di serie B si chiude con la prima di due gare casalinghe consecutive. Alle 15 al PalaGalli i rossocelesti dovranno dare battaglia per portare a casa un successo contro la Rari Nantes Vis Nova, che fa da chiudifila del girone 3 con un solo punto ottenuto nelle prime otto giornate. E la situazione non è serenissima nemmeno per il sette di Aurelio Baffetti, che non trova successi ormai da quattro giornate, nelle quali è sempre uscita sconfitta, con il 9-3 incassato nella tana dell’Osimo che fa attendere un pronto riscatto. Infatti i rossocelesti sono penultimi in classifica. È vero che la situazione del girone è equilibrata, con i playoff che distanziano solo quattro lunghezze, ma non ci si può permettere di scherzare col fuoco, perché continuare a non fare punti lascerebbe in piena lotta playout la Nc. Per quanto riguarda la formazione, si segnala il rientro di Marco Muneroni, che ha scontato le due giornate di squalifica. Niente da fare, invece, per Davide Romiti, che deve stare fuori per la terza ed ultima volta, con il suo ritorno previsto per il match della prossima settimana contro il Club Aquatico. E prima della Nc toccherà all’Ipertecnica Centumcellae, che alle 13.30 se la dovrà vedere con i sardi della Promogest, con l’orario influenzato anche delle questioni logistiche della formazione di Quartu Sant’Elena. Anche i biancorossi hanno bisogno di fare punti, perché, dopo una partenza flash, hanno pagato dazio nei due scontri diretti contro Grifone e Promosport, che hanno fatto scendere i civitavecchiesi in terza posizione. Va vinto ogni scontro con le squadre di media e bassa classifica, per potersi far trovare pronti quando ci saranno i match decisivi nel girone di ritorno. Il particolare riferimento è alla gara casalinga contro la Promosport, che sembra essere quella cardine per determinare il destino del sette di Roberto Barbaro. Assenza sicura quella di Moretti. Da valutare in queste ore lo stato di forma di Midio, che ha subito un leggero infortunio sabato scorso.

«La settimana non è stata positiva in quanto non abbiamo potuto provare - spiega mister Roberto Barbaro - questo non vuol dire che non siamo pronti, ma che abbiamo voglia di riscattarci dalle ultime due sconfitte e prepararci al meglio in vista del girone di ritorno».E l’ultima partita del girone d’andata ce l’ha anche la Nautilus, che alle 15 di domani sarà alla piscina Felice Scandone per affrontare le Napoli Lions. È un incontro particolarmente sentito, perché stiamo parlando delle due squadre che stanno occupando il primo posto nel girone Sud. La formazione di Daniele Lisi si presenterà in vasca al meglio delle proprie potenzialità, dopo il bel successo di Bologna e dopo aver praticamente risolto i problemi delle ultime settimane, tra influenze, polmoniti e sessioni di esame. Si è ormai capito che le cinque squadre che sono davanti in classifica saranno quelle che otterranno i tre posti playoff. E visto che stanno uscendo fuori risultati a sorpresa, ogni partita ed ogni punto racimolato avrà la sua importanza per poter ottenere un grosso traguardo.

