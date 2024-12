Va avanti il filotto di vittorie iniziali per la Nc Civitavecchia nel campionato di Serie B. Al PalaGalli i rossocelesti hanno sconfitto per 12-5 gli Osimo Pirates. Si è trattata di una gara che ha riservato, comunque, delle difficoltà al gruppo allenato da Aurelio Baffetti, che ha saputo venire fuori ed è riuscito a mettere in tasca un successo che fa innalzare sempre di più il morale all’interno dello spogliatoio. Nella seconda parte di gara, dopo il 5-2 al termine della seconda frazione, la Nc ha potuto allungare nel punteggio, vivendo un finale di gara senza troppi patemi, anche sperimentando qualcosa in vista delle prossime sfide, a partire da Rapallo. Si tratta di una vittoria importante anche per il discorso classifica, in quanto Romiti e compagni si portano, sempre al comando, a quota 15, anche con qualche desiderio di tentare la fuga e pensare di vivere una regular season con l’idea di chiuderla al primo posto del girone 2.

