Ancora un sabato negativo per la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. Al PalaGalli i rossocelesti sono stati sconfitti per 9-8 dal Rapallo. La gara inizia non certo bene per il Civitavecchia, che va sotto nel punteggio per 2-0 e fatica sotto la porta avversaria con tanti errori in fase di conclusione. Poi i rossocelesti si riportano in parità grazie a Pagliarini e Carlucci prima della nuova rete rapallina. Secondo tempo fatto soprattutto di errori, sia da una parte che dall'altra. La Nc spreca per due volte una doppia superiorità numerica e non riesce ad andare in vantaggio. Comunque sia arriva il pareggio grazie al capitale Romiti dal centro. La partita si accende dal punto di vista fisico nel terzo tempo. Camolada viene espulso per un colpo rifilato a Muneroni. Carlucci porta in vantaggio i suoi, prima della controrimonta avversaria. Nel finale il gol dall'esterno di Chiarelli porta tutti in parità per il 5-5. Ultimo tempo ricchissimo di emozioni con sette reti. Segna subito Pagliarini, prima della controffensiva avversaria. Gol ancora di Pagliarini e quindi Minisini, ma negli ultimi minuti ha più birra in corpo la squadra ospite, che riesce a trovare la vittoria nonostante il cuore messo in vasca da parte della squadra di Baffetti. Con questa netta flessione, il primo posto viene messo nuovamente in discussione. Le ultime tre partite saranno determinanti per risolvere questa questione.

