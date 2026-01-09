Ritorno in vasca per la Nc in serie B. Sarà la cornice del Foro Italico ad ospitare la formazione rossoceleste, che alle 18 se la dovrà vedere con il Pescara, prima con tre successi su tre, in un confronto casalingo solo per le calottine bianche che indosseranno i civitavecchiesi. Durante la sosta, a tenere banco, è stata anche la questione del marchio, di cui si è già parlato tempo fa e per la quale è in corso un procedimento al tribunale. Infatti la Snc 1950 ha fatto sapere che ha presentato diffida anche per il logo esposto nelle ultime stagioni da parte della Nc, con la scritta “Waterpolo Civitavecchia – since 1950”.

Della questione, ovviamente, se ne occuperanno gli enti preposti, ma fatto sta che non abbiamo più neanche la possibilità di pubblicare negli articoli la foto con l’attuale logo della Nc, in una situazione problematica per l’assenza totale di immagini (la prima squadra è totalmente all’oblio in questa stagione, anche sui profili social di Nc e Stadio del Nuoto). Tutte le foto che abbiamo hanno con loghi non pubblicabili o sono con personaggi che non fanno più parte della Nc. Tornando alla vasca, Nc-Pescara sarà arbitrata da Andrea Liso di Taranto, mentre il commissario sarà Maurizio De Chiara.

