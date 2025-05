Finisce con un’altra gara in trasferta la regular season per la Nc nel campionato di serie B. Questo pomeriggio alle 16.30 primo scatto al centro alle 16.30 a Monterotondo per la gara che farà calare il sipario sulla prima parte di campionato. Avversario dei rossocelesti sarà la Rari Nantes Vis Nova, che deve vincere assolutamente per non retrocedere in C, con la Nc che sarà senza lo squalificato Simeoni, mentre tornerà a disposizione capitan Romiti. Fortunatamente non si tratta del focoso scontro salvezza per evitare la retrocessione che si prospettava fino a qualche settimana fa. Il successo contro l’Osimo è stato di importanza incalcolabile per la formazione allenata da Aurelio Baffetti, che si è staccata dal fondo della classifica, guadagnando il terzultimo posto nel girone 3, che manterrà anche al termine di questo turno. Quattro punti di vantaggio rispetto alla Canottieri Lazio, -3 dal Villa York, che è comunque irraggiungibile per la questione legata agli scontri diretti. Quindi la Nc scenderà in vasca senza nulla di particolare in palio, ma solo con la volontà di presentarsi al meglio ai playout, che prenderanno il via con gara1 sabato prossimo al PalaGalli. Ancora non si conosce l’avversaria di Romiti e compagni. Tutto si conoscerà dopo l’ultima giornata del girone 4, con la penultima classificata che si abbinerà alla Nc. Fondamentale l’esito dello scontro diretto tra Circolo Villani e Basilicata, che a Santa Maria Capua Vetere si giocheranno una stagione. Meno probabile che a sfidare i civitavecchiesi siano i romani del Villa Aurelia, che battendo la Roma Waterpolo sarebbero al sicuro in terzultima posizione. Rari Nantes Vis Nova-Civitavecchia sarà arbitrata da Andrea Femiano di Napoli. Sarà un sabato di partite anche in serie C, con l’Ipertecnica Centumcellae che ha concluso la sua serie di incontri al PalaGalli e giocherà sempre fuori casa nelle ultime quattro gare. Il calendario indica due weekend consecutivi in Sardegna. Si comincia quest’oggi, con il match delle 14 a Quartu Sant’Elena contro la Promogest. C’è poco da dire, ormai, sulla stagione del sette di Roberto Barbaro, quasi sicuramente condannato a non passare dai playoff, per via dei nove punti di distacco dalla Promosport, con sole quattro sfide da disputare ancora. «Faremo fare esperienza ai giovani – dichiara mister Roberto Barbaro – quindi verranno convocati quattro under 16, due under 17 e due under 18, che vanno a completare il gruppo, composto dai più esperti Pierri, Midio, Moretti e Oliviero, che con serietà affrontano la trasferta per trasmettere la propria esperienza ai più giovani».

