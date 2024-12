Mettere completamente alle spalle il pareggio dal sapore di sconfitta contro il Livorno e riprendere la marcia migliore.

Con questo pensiero la Nc Civitavecchia viaggerà alla volta della Liguria, dove, con primo scatto al centro alle 15.30 alla piscina di Bogliasco dopo il cambio di orario e di vasca ufficializzato solo a poche ore dal confronto, ci sarà la sfida contro la San Giorgio per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B.

Un ostacolo non durissimo, ma neanche facile da superare, soprattutto in casa, per il sette allenato da Aurelio Baffetti, che comunque ha mantenuto sei punti di vantaggio sul secondo posto, per via del pareggio dell’Aragno, che ha pareggiato nella vasca del Rapallo ed ha subito il sorpasso da parte del Lerici.

Per quanto riguarda la formazione, si registra l'assenza di Marco Muneroni, messo ko dall'influenza, mentre rientra a disposizione Simone Carlucci, che aveva saltato l'impegno con il Livorno per lo stesso motivo.

In dubbio anche Calì per un problema alla caviglia.

«Il pari di sabato ci deve mettere sull'attenti - afferma Marco Minisini - loro comunque sono una bella squadra, che non merita solo 9 punti in classifica secondo me, ci deve servire da monito per tutto il resto della stagione, non sono permessi cali di concentrazione».

Come è stata la settimana che ha portato a questa partita, visto che per la prima volta la Nc ha dovuto fare i conti con una non vittoria nel weekend precedente?

Un inciampo durante la stagione è decisamente normale e fisiologico, ma frenare anche contro la San Giorgio potrebbe rimettere in discussione il discorso primo posto. I liguri sono stati bravi, finora, a non avere mai un periodo “no” nel corso della stagione, nel quale siano state accumulate una serie di sconfitte di fila.

«In settimana abbiamo lavorato ovviamente sulla parte natatoria – riprende Minisini – che Aurelio non ci fa mai mancare, e poi sulla difesa, visto che è fondamentale prendere pochi gol come abbiamo fatto fino ad ora. Purtroppo abbiamo già perso una pedina molto importante, e cioè Mattia Greco, che, anche se da fuori può sembrare che sia sempre in ombra, in realtà per noi era fondamentale, perché dava il ritmo a noi e alla partita visto il suo nuoto, quindi ci stiamo già adattando alla sua assenza. Inoltre settimana scorsa avevamo anche Carlucci, altra colonna della squadra, messo ko da un'influenza. Contro la San Giorgio dovremo giocare senza Marco Muneroni, che in difesa fa reparto. Quindi possiamo dire assolutamente che in questo periodo non siamo certo fortunati».

Marco Minisini è diventato recentemente papà di una bambina di nome Eva e sta vivendo un momento davvero speciale assieme alla sua Federica. Com’è avere un’esperienza di questo tipo, che sta avvenendo per la prima volta? E quanto sta incidendo nella vita sportiva di Minisini?

«La vita da padre è fantastica – spiega Marco Minisini – non sempre facile ovviamente, adesso per fortuna ho dei giorni di permesso dal lavoro, che posso spalmare per incastrare tutto fino ad inizio aprile. L'ultimo mese di campionato sarà un po' più dura, per fortuna ho una persona accanto che riesce a darmi una certa serenità e quindi riesco a conciliare tutto. Mi piacerebbe che mia figlia mi vedesse giocare e allenare, ma questo ce lo dirà solo il tempo».

Ad arbitrare San Giorgio-Civitavecchia sarà Filippo Scarselli di Firenze.

