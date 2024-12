Si chiuderà a Firenze il 2023 e soprattutto il trittico iniziale della Nc Civitavecchia in serie B. Alle 17.15, per la terza giornata del girone 2. i rossocelesti saranno nella vasca del Tolentino, che gioca le sue partite casalinghe al Passetto di Ancona, vasca che Romiti (nella foto) e compagni conoscono bene.

Il gruppo di Aurelio Baffetti e Marco Pagliarini affronterà l’ultima della classe, anch’essa neopromossa dopo aver trionfato nel campionato di serie C, e quindi sfrutterà la situazione per mantenersi nei posti migliori del girone 2.

Sarà fondamentale vincere per continuare a infondere certezza e speranze ad un gruppo che non vuole ritagliarsi un ruolo da comprimaria in questo campionato.

Le sfide contro Livorno e San Giorgio hanno fatto intendere che la Nc ha spessore per fare bene.

Ancora non si è capito se ci sono velleità per puntare immediatamente al salto di categoria, anche perché i playoff, così come accade in serie A2, non sono affatto semplici da superare, con un doppio scontro da vincere.

Ma la sensazione è che i rossocelesti, appena riescono a trovare i giri giusti, possono trovare poca resistenza contro molte formazioni del girone.

Il 7-0 di parziale con il San Giorgio di sabato scorso, dopo due tempi nei quali l’equilibrio e la mancanza di cinismo l’avevano fatta un po’ da padrone, fanno capire che le sgasate del gruppo di Baffetti e Pagliarini sono determinanti per far pendere la bilancia dalla parte del Civitavecchia.

Due rondini fanno primavera? Il fatto di rivedere dopo tanto tempo la Nc vincere due partite di seguito ha fatto venir fuori troppe speranze di alta quota? Lo spessore non proprio meraviglioso delle avversarie ha gonfiato i propositi?

Starà a Romiti e compagni far vedere ancora le loro potenzialità.

Per questa partita è stato designato l'arbitro George Pislariu di Roma.

