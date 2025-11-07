Finalmente arrivano le sfide tanto attese per la Nautilus, che, dopo aver assaporato la serie A1 perdendo tutte le gare, anche perché sempre impegnata contro avversarie di spessore molto più alto, ora comincia il suo vero campionato. A battezzarlo sarà la piscina Scuderi a Catania, che alle 17 vedrà il primo scatto al centro per le pavonesse, attese dalla Brizz di Acireale, squadra che si è presa un ruolo molto importante nel contesto della pallanuoto italiana, tanto da rappresentarla nell’attuale edizione della Conference Cup.

Il sette diretto da Daniele Lisi non ce la fa più: vuole conquistare la prima vittoria stagionale, per allontanare i dubbi e le incertezze maturati dopo un periodo in cui lo scotto della matricola si è fatto sentire. Brizz e Nautilus sembrano poter combattere quasi ad armi pari, anche se, come detto, le acesi hanno il vantaggio di far parte del gotha del femminile da qualche anno e sono diventate interessanti anche nel contesto internazionale.

«Sarà la partita più importante e sentita che giocheremo in questo periodo – questo il pensiero del portiere Martina Brandimarte – ci faremo trovare pronte, ci siamo impegnando allenamento dopo allenamento. Speriamo di fare bene. Gli allenamenti sono pesanti, ma rimati per il mio fisico e per la mia crescita. Mi sto trovando molto bene. Non vedo l’ora di dimostrare le mie potenzialità in acqua a Catania. Sento che stiamo migliorando molto, stiamo lavorando sul fatto di aiutarci, da una difesa solida partono le basi per vincere una partita».

«Sarebbe molto bello dare il mio contributo con un gol molto bello – specifica Giulia Lombella, capocannoniera di squadra – quello della Brizz è un campo molto difficile, tra il calore del pubblico e qualche decisione arbitrale che potrebbe incidere. Sarà una partita molto tosta. Ci serve fare punti, dobbiamo metterci grinta e cuore per tornare a Civitavecchia con i tre punti in tasca. Sono molto contenta di come sta andando questa esperienza, è un orgoglio anche per me e per i progressi che sto facendo».

Brizz-Nautilus sarà arbitrata da Mattia Gomez di Napoli (figlio dello storico arbitro Filippo) e Leonardo Bechelli di Agliana (Pistoia), mentre il delegato Fin a bordo vasca sarà Claudio Marchisello di Catania.

