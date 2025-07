Presso la piscina di Porto Santo Stefano si è tenuta una bellissima manifestazione in memoria di tre ragazzi locali scomparsi alcuni fa "Adorno, Otello e Renzo". Il torneo "I tre ragazzi" si è disputato con un quadrangolare che ha visto partecipare le categorie maschili Under 16 dell'Argentario Nuoto, del Siena Pallanuoto, dei romani della polisportiva Delta e la pari categoria femminile della Nautilus.

«I ringraziamenti iniziali vanno alla dirigenza dell'Argentario Nuoto – affermano dalla società del presidente Alberto Braccini – per averci invitato e complimenti per la perfetta organizzazione dell'evento che sicuramente ha un significato importante che non va dimenticato. È stata una bellissima giornata di sport dove gli atleti oltre ad affrontarsi in vasca hanno potuto passare un'intera giornata insieme coltivando nuove amicizie.

Le nostre ragazze, che si sono qualificate al terzo posto, hanno dato il meglio di loro pur avendo cominciato la preparazione solo da qualche giorno. È un'esperienza che sicuramente ricorderanno sia per il significato che ha rappresentato, sia per la giornata di sport che hanno vissuto. Soddisfazione per Lucrezia Puppi premiata come miglior giocatrice del torneo».

