Una domenica che potrebbe fare la storia recentissima della Nautilus. Si chiude la regular season del campionato di serie A2, con il sette diretto da Daniele Lisi che alle 14.30 riceverà alla piscina di Viterbo le Napoli Lions. A Tortora e compagne basta vincere per chiudere in prima posizione e vincere il girone Sud, presentandosi alla maniera migliore ai playoff, che sono già in cassaforte dopo il successo nei confronti del Bologna. «Ancora una partita dove non possiamo assolutamente commettere passi falsi – dichiara mister Daniele Lisi – se vogliamo rimanere in testa alla classifica. Affrontiamo una squadra mai doma e ben messa in acqua che onorerà fino alla fine il campionato. Chiedo ancora un grandissimo sforzo mentale e fisico alle mie atlete, solo così possiamo provare a sopperire all’assenza del fattore campo». Va ricordato che quest’incontro si gioca a Viterbo, in quanto la società del presidente Alberto Braccini ha deciso di disputare fuori Civitavecchia le partite casalinghe. La Nautilus potrebbe prendersi anche il lusso di perdere, se il Volturno dovesse ciccare la sua gara nella vasca del Bologna, che si gioca le sue ultime speranze di accedere ai playoff. In caso di arrivo a pari punti tra Nautilus e Volturno a prevalere sarebbero le verdazzurre, quasi sicuramente, per via della miglior differenza reti. Ma perché è importante terminare la regular season al primo posto? Il motivo è molto semplice, ovvero che la vincitrice del girone salta un turno dei playoff ed accedere immediatamente alla finale, con la possibilità di disputare due gare su tre in casa. Ecco, un argomento non proprio comodo da affrontare ora come ora. Comunque sia, al momento, la Nautilus potrebbe vedersela, nella finale per essere promossa in serie A1, una tra Locatelli Genova, Sori e Sport Center Parma. Con le biancogranata sarebbe un ritorno dopo le amichevoli svolte prima del via della stagione nella vasca ligure. Nautilus-Napoli Lions sarà arbitrata da Luca Iacovelli di Roma.

