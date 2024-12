È iniziata nel pomeriggio di lunedì, presso l’impianto comunale di Tarquinia, la preparazione della Serie A2 e delle giovanili della Nautilus in vista della stagione agonistica 2024/2025.

«I presupposti e l'entusiasmo per affrontare una stagione da protagonisti ci sono tutti - affermano dal club verdeazzurro - ragazze splendide che fin da subito si sono messe a disposizione dello staff tecnico, in attesa di essere al completo con tutte le ragazze». Tutto questo con la speranza che si possa risolvere quanto prima la grana PalaGalli, con l’impianto ormai chiuso da due mesi e tutte le società natatorie civitavecchiesi che si stanno arrabattando per cominciare la nuova stagione, oppure non ci sono ancora riuscite e non si sa nemmeno quando potranno partire, con il serio rischio di perdere il flusso di ragazzi e bambini che si potrebbero avvicinare alla pallanuoto e al nuoto. Al momento non ci sono sostanziali novità dal PalaGalli, con la Nc Civitavecchia, che gestisce la struttura, e il Comune, proprietario dello Stadio del Nuoto, che non hanno ancora indicato nulla riguardo lo stato dei lavori in corso, né quando questi saranno terminati, consentendo così il nuovo riesame della situazione e successivamente la riapertura dell’impianto. Tutto questo grava sulla nuova stagione sportiva dei club locali, che non possono mettere in atto progetti a lungo raggio, fin quando il PalaGalli non avrà un po’ di tranquillità, dopo le continue chiusure e le beghe senza fine tra le società locali.

