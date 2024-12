La seconda gara in casa contro il Volturno secondo della classe si chiude con un pareggio per la Nautilus. Le calottine verdeazzurre si sono confrontate in una gara di carattere riuscendo quasi a vincere l'incontro conclusosi sfortunatamente in pareggio 8-8 con un gol del Volturno Sporting Club a fine quarto tempo. Con una vittoria, una sconfitta e due pareggi la Nautilus al primo anno di promozione in A2 si trova al quarto posto in classifica con 5 punti all’attivo, lavorando sodo per fare sempre meglio nelle prossime gare.

«Era importante dare e darci un segnale che la Nautilus c’è - commenta il tecnico Daniele Lisi - ottima difesa contro una squadra che ha potenziale di attacco significativo. Le ragazze hanno cuore e grinta, il pareggio con il Volturno è un segnale di miglioramento».

La strada per mantenere la Serie A è ancora lunga, non sono ammessi cali di concentrazione. Apprezzabili nella giornata contro il Volturno la tripletta del capitano Venere Tortora e la doppietta della siciliana Sofia Moschetti che nelle scorse tre giornate ha dato un grande supporto segnando molti gol nella porta avversaria del Napoli, Ancona e Castelli Romani.

«Un ringraziamento al pubblico - fa sapere la dirigenza della Nautilus - che ha partecipato numeroso da parte di tutte le atlete e dello staff tecnico, che lo invita ad essere presente anche domenica sugli spalti dello Stadio del Nuoto contro la Florentia».

