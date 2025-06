La Nautilus è ad un passo dalla promozione in serie A1. Alla piscina Federale di Viterbo il sette allenato da Daniele Lisi ha sconfitto per 10-8 il Sori. Gara davvero calda quella nella Tuscia. A determinare il successo delle civitavecchiesi è stata la grande partenza, con ben sette reti realizzate nel primo tempo, con il parziale sul tabellone che era addirittura di 7-1, cosa che nemmeno il più ottimista dei tifosi si sarebbe atteso. Tribuna piena a Viterbo, anche al cospetto di alcune personalità come il delegato dello Sport Patrizio Pacifico, il Presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro, il consigliere comunale Luca Grossi, il presidente della Fin Lazio, Giampiero Mauretti, e tanti altri personaggi giunti da Civitavecchia, tra cui alcuni volti storici della pallanuoto femminile locale. La partenza è la migliore possibile per la Nautilus, che però deve fare i conti con il rigore trasformato da Nesti. Poi sale in cattedra il team capitanato da Venere Tortora, che pareggia con Marussi. Quindi ci pensa Bianchi, che fa quattro gol, tutti nel primo tempo. In particolare a distinguersi è la favolosa segnatura del 7-1 all'ultimo secondo, con un prodigioso tiro dalla metà vasca. In mezzo ci aveva pensato anche Capitan Tortora e il centroboa Scifoni ad allungare il margine rispetto alle liguri. Nel secondo tempo, però, cala l'attacco del sette di Lisi, che si concentra soprattutto dalla difesa, limitando al massimo le percussioni avversarie con numerose parate di Ignaccolo e tanti tiri che si spengono sui legni. Solamente uno il gol del secondo tempo, segnato proprio dal Sori. Successivamente al cambio di metà vasca, però, la gara cambia, con le pinguine che provano a finire fuori e il divario si assottiglia. Ben quattro le reti del Sori nella terza frazione, propiziate soprattutto dalla tripletta di Cavallini, così come quella di Nesti, e dai gol di Gnetti e Perazzoli. Si giunge così all'ultimo quarto, nel quale le ospiti continuano a segnare, mentre la Nautilus inizierebbe ad annaspare, se non fosse per le due importantissime reti di Di Basilio che tengono a galla le calottine bianche. Ma negli ultimi minuti la Nautilus resiste e porta a casa una incredibile vittoria che la avvicina prepotentemente alla promozione in serie A1, già giovedì prossimo a Sori le verdazzurre hanno la possibilità di poter ottenere un risultato che nella pallanuoto civitavecchiese non si verifica da 13 anni. Altrimenti ci sarà l'eventuale bella, programmata per domenica prossima nuovamente a Viterbo, per determinare chi salirà di categoria e andrà ad affrontare squadre come Orizzonte Catania e Sis Roma

