Mancano solo tre giornate al termine della regular season e la Nautilus continua a sperarci sempre di più per la conquista dei playoff. Nonostante le fortissime polemiche legate alla questione PalaGalli ed al fatto che le ragazze sono costrette a dividersi tra Tarquinia e Roma per lo svolgimento degli allenamenti, le verdazzurre non hanno mollato e sono a -4 dalla zona playoff, ricordando che ad accederne saranno le prime tre classificate del girone Sud. Chi pensava ad una Nautilus che fosse ormai pronta a tirare i remi in barca, si è dovuto ricredere. Negli ultimi due turni le ragazze guidate da Daniele Lisi sono andate a vincere prima in casa contro la Vela Ancona e quindi a Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno, ovvero le due squadre che erano in testa alla classifica. Nove punti nelle ultime tre giornate. Non può fare altrimenti la Nautilus per ottenere l’accesso agli spareggi promozione. La lettura della classifica dice che in testa c’è la Lazio con 25 punti, dietro di una lunghezza figurano a pari merito Ancona e Volturno, quindi la squadra di Daniele Lisi al quarto posto con 20. Ad oggi è -4 dai posti che contano. Le verdeazzurre devono necessariamente imporsi nella vasca della Florentia, in piena lotta per evitare i playout, sconfiggere in casa l’Agepi quasi sicuro della retrocessione, e, soprattutto, vincere lo scontro diretto contro la Lazio. Va anche specificato che nelle prossime due giornate ci saranno anche Lazio-Ancona e Volturno-Lazio, ciò significa che qualcuno dovrà perdere per forza punti. È vero che la Nautilus ha perso solo una volta in questo campionato, cedendo nella vasca dell’Ancona, è vero che qualche problema di formazione c’è stato, vedi ad esempio la squalifica di due giornate a Scifoni, oppure le assenze delle catanesi Moschetti ed Oliva, a cui si aggiunge l’esperienza negativa, fino ad ora, della canadese Bouchard, probabilmente l’unico vero errore della stagione della Nautilus. Ma in tutto questo rimangono in pancia i cinque pareggi stagionali, arrivati anche con squadre impelagate nella lotta per evitare la retrocessione. Altrimenti parleremmo di discorsi decisamente diversi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA