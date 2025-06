Importante riconoscimento per lo Yacht Club di Monaco: attraverso il suo centro di formazione La Belle Classe Academy e la sua sezione sportiva, come annunciato dal presidente, sua altezza reale il principe Alberto II, il club ha ricevuto l’accreditamento da parte della RYA (Royal Yachting Association), punto di riferimento mondiale nella formazione nautica e degli sport acquatici, posizionandosi tra le istituzioni di eccellenza al servizio dei professionisti della nautica e della vela. Il YCM eroga i corsi Powerboat Level I & II da marzo 2024 e ha ora ampliato la sua offerta includendo i corsi RYA Dinghy Sailing e Personal Watercraft.



Le parole del Principe Alberto di Monaco

“È con grande orgoglio che annuncio questa sera che lo Yacht Club di Monaco è ora un centro accreditato RYA”, ha dichiarato il Principe Alberto II al cocktail dei soci. “Questo riconoscimento internazionale rafforza la qualità della nostra formazione a beneficio degli equipaggi professionisti e dei giovani della nostra sezione sportiva. Spero che potremo continuare a sviluppare i programmi ‘RYA by La Belle Classe Academy’ per formare i velisti di domani con rigore ed entusiasmo”.

Tiziano Massa, primo allenatore a ottenere la certificazione RYA Sailing Scheme Senior Instructor nel centro UKSA di Cowes, nell’Isola di Wight, sarà ora responsabile della formazione dei giovani velisti desiderosi di diventare assistenti istruttori. Incentrato sull’insegnamento, la sicurezza e la valutazione delle abilità tecniche, compresa la marineria, il corso intensivo di tre giorni verrà offerto sotto la supervisione di James Brooke, Capo Istruttore RYA presso lo YCM. “Dopo aver viaggiato in tutto il mondo supervisionando corsi RYA, sono estremamente orgoglioso di far parte di questo eccezionale team”, ha affermato Brooke.

L’obiettivo dello YCM

Con una gamma completa di corsi certificati tutto l’anno, l’obiettivo dello YCM è formare i velisti di domani, sostenere gli appassionati e i professionisti della nautica e affermare la posizione del Principato sulla scena internazionale. Dopo il successo della prima edizione, lo YCM Summer Yachting Camp è tornato nel 2025 per due sessioni rivolte ai giovani tra i 16 e i 22 anni, con un programma in collaborazione con Seascope France per offrire un’introduzione completa alla nautica da diporto, combinando la teoria con la pratica e le certificazioni internazionali, RYA Personal Watercraft (PWC), RYA Powerboat Level II (per guidare imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza), STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). I corsi di vela Dinghy RYA sono disponibili tutto l’anno presso la Sezione Sportiva dello YCM, gestiti da un team di istruttori certificati. Il Direttore Generale e Segretario dello YCM Bernard d’Alessandri conclude: “Sviluppando corsi certificati di fama internazionale, La Belle Classe Academy continua a soddisfare le esigenze degli appassionati e dei professionisti della nautica, affermando al contempo la posizione di Monaco come riferimento globale della nautica sostenibile. Questa iniziativa è pienamente in linea con il nostro approccio collettivo ‘Monaco, capitale dello yachting avanzato’”.