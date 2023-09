La Mtb Santa Marinella continua a dimostrarsi abbastanza vitale e sempre più in attività anche nel mese di agosto sia per chi ha optato per la mountain bike che per la bici da strada. In Friuli Venezia Giulia, la granfondo Dolomiti Friulane a Claut (Pordenone) ha riservato una bella soddisfazione per Gianfranco Mariuzzo col terzo posto di categoria master 6 e Michele Feltre col secondo posto tra i master 7. Gareggiando a Claut, Mariuzzo continua a guidare la classifica dei master 6 nell’ambito del circuito Fvg Mtb Tour a una prova dalla fine. Alla Granfondo Mtb Città di Labico da registrare il 17°posto tra i veterani 1 di Cristiano Mastropietro e il 17°posto di Luca Frenguellotti tra i gentleman 1. Ricca la dotazione di risultati fuori regione anche su strada a partire dall’8 agosto in cui Michele Feltre è giunto secondo di categoria in Veneto a Pedavena (Belluno) tra i supergentleman A. In Toscana impegnato il 16 agosto Fabio Risoluti a Sticciano che è giunto dodicesimo tra i master 5. Il 23 dello stesso mese è toccato a Pierluigi Stefanini cogliere il sesto posto tra i master 6 a Ribolla. L’ultimo impegno agonistico su strada è datato 27 agosto a San Quirico d’Orcia (Siena) con il secondo posto tra i master 6 e a Fabio Risoluti con la decima piazza tra i master 5. All’estero da rilevare un altro grande risultato della coppia Sandro Puppi e Marco Marri che in Francia hanno portato a termine in anticipo la Paris-Brest-Paris di 1.200 chilometri e 12.000 metri di dislivello. I due atleti santamarinellesi hanno impiegato 85 ore, entro le 90 massime concesse, pedalando insieme a più di 8mila ciclisti provenienti da tutte le nazioni del mondo per non mancare alla “regina” a livello internazionale delle gare endurance su strada.

