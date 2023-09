Vacanze estive in archivio per gli atleti della Mtb Santa Marinella, pronti a rientrare a pieno regime e a gran ritmo nel clima delle competizioni agonistiche, in vista di un periodo a dir poco impegnativo che coincide col finale di stagione delle gare su strada e in mountain bike, prima di gettarsi a capofitto nel ciclocross. I risultati non sono tardati ad arrivare in questo fine settimana partendo dalle gare su strada e in modo particolare nella cronometro con Gianluca Magnante premiato per ben due volte nell’ambito del circuito Esacrono: secondo posto individuale di categoria e lo stesso piazzamento condiviso con Daniela Pelella nella modalità in coppia. Gli specialisti delle corse su strada a circuito si sono presentati al via del Memorial Alessandro Panichelli a Civita Castellana con ritiro di Pierluigi Stefanini a causa di un guasto meccanico a 3 chilometri dall’arrivo e un quinto posto di Fabio Risoluti tra i master 5. Nel fuoristrada Aldo Olivieri in sella alla bici gravel portando a termine in poco più di 8 ore la randonnée Pellegrina Bike Marathon sui 127 chilometri ad Avigliana, in Piemonte. A Doson di Casier, in Veneto, primato di categoria master 6 per Gianfranco Mariuzzo nella cross country Gran Premio Dopla mentre a Lariano era in programma la Marathon/Point to Point dei Castelli Romani che ha visto Cristiano Mastropietro terminare il lungo (11°master 3 e 70°assoluto) e Luca Frenguellotti il medio (12°master 5 e 62°assoluto).

