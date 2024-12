Gli atleti della Mtb Santa Marinella sono sempre in prima linea nel raccogliere piazzamenti. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati conquistati la prima domenica di dicembre nelle località di Motta di Livenza (Treviso) in Veneto e di Aquino (Frosinone) nel Lazio. Per Gianfranco Mariuzzo ancora un piazzamento nei primi quattro posti della gara assoluta del Ciclocross della Motha tra i master di quarta fascia e con lo stesso piazzamento anche la categoria Master 7. Molto bene anche Michele Feltre, primo di categoria Master 8 e sesto assoluto tra gli amatori di quarta fascia. Ad Aquino era in programma il Trofeo Madonna della Libera valevole per il circuito Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti. Tra i meglio piazzati Daniele Bagnoli (4°M4), Giuseppe Calò (3°M4) e Claudio Albanese (3°M7). Risultati che hanno fatto felici tutti i componenti del direttivo santamarinellese che è presieduto da Stefano Carnesecchi, coaudivato dal vice presidente Fabio Pisanelli e dai consiglieri Elisabetta Dani, Emanuele Zena, Gianluca Piermattei, Paolo Tempestini e la new entry Lorenzo Carnesecchi. La recente scomparsa di Marco Chiavacci ha lasciato tanto dolore in tutto il sodalizio altolaziale che annoverava tra le proprie fila l’atleta originario di Manziana che riuscì ad aggiudicarsi un prestigioso titolo tricolore della 24 Ore in Val Rendena nel 2014. «Da parte di tutto il direttivo, degli sponsor e della Mtb Santa Marinella. esprimiamo il nostro cordoglio al figlio Massimiliano», afferma Stefano Carnesecchi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA