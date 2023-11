Tra l’1 e il 5 di novembre tris di appuntamenti agonistici nel ciclocross per la Mtb Santa Marinella nei quali sono stati premiati l’impegno e i tanti sacrifici di un gruppo di atleti sempre attivissimo in giro per l’Italia a cogliere il miglior risultato possibile di gara in gara. Doppio appuntamento in Veneto per il duo Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre. A Venegazzù per il Memorial Giannino Faccin la gara è stata archiviata con il doppio secondo posto di Mariuzzo e di Feltre nelle categorie gentleman B e supergentleman A. Successivamente a Pozzolo di Villaga era in programma il Ciclocross di Valleverde con il primo posto di categoria gentleman B per Mariuzzo. A Sermoneta ha avuto luogo la seconda prova del Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti (Memorial Riccardo Di Lenola-Vittorio Quattrini) che ha visto la presenza di Cristiano Mastropietro (5°M3), Daniele Bagnoli (7°M6), Claudio Albanese (3°M7) e Vincenzo Scozzafava (3°M8).

