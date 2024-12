LA CRONACA. Con una buona prestazione condita da grinta e cuore i padroni di casa del Tolfa hanno conquistato la vittoria imponendosi 3-2 sugli ospiti del Città di Cerveteri nel derby disputato ieri pomeriggio allo “Scoponi” di Tolfa. Da una parte il Tolfa di mister Macaluso e dall'altra il Città di Cerveteri di mister Paolo Caputo: due squadre in cerca di punti che hanno dato vita a una sfida ottimamente giocata; molto bello a fine match l'abbraccio fra i due tecnici legati da amicizia e stima. Al termine di una bella partita, combattuta e davvero al cardiopalma il Tolfa è riuscito a vincere mandando in delirio i tantissimi sostenitori biancorossi: oltre alla gioia di aver conquistato i tre punti la squadra mister Roberto Macaluso è riuscita a salire al secondo posto a 54 punti, anche in virtù del passo falso compiuto dall'Urbetevere (che ha ceduto per 2-1 alla DuepigrecoRoma) e la capolista Sorianese è a sole quattro lunghezze. Per i collinari grande tripletta del super bomber Andrea Moretti; per il Città di Cerveteri in gol Patrascu e Ranucci. In una bella domenica di sole circa oltre 600 persone hanno affollato le gradinate dell'impianto sportivo “Scoponi” di Tolfa; sugli spalti anche un bel gruppo di supporters del Cerveteri.

Nel primo tempo il Tolfa ha cercato di portarsi avanti alla ricerca del gol, mentre il Cerveteri era lì sempre pronto a ripartire; la punizione di Patrascu al 25’ è finita in rete anche grazie alla deviazione di un difensore del Tolfa; prima dello scadere della prima frazione di gioco il Tolfa ha sfiorato il pareggio: il tiro di Geovani, però, ha sfiorato il palo interno senza entrare in rete. Le due squadre, soprattutto nella ripresa, hanno giocato a ritmi alti e si è vista una bellissima partita di vero calcio, combattuta ma molto corretta da entrambe le formazioni. Il Tolfa al 28' con il primo gol di Moretti è riuscita a pareggiare. Il Cerveteri ha poi sfruttato una ripartenza e al trentanovesimo la squadra di mister Paolo Caputo si è portata in vantaggio per 2-1 con rete siglata da Ranucci. Ma il Tolfa non ha smesso di combattere e al 42’ i tolfetani hanno raggiunto il pareggio ancora una volta con Moretti; al quarantasettesimo gol della vittoria per i padroni di casa con super Moretti che ha trasformato dal dischetto il penalty assegnato dall’arbitro Sanna di Ostia Lido che, poco dopo, ha fischiato la fine della contesa. Da rilevare che negli ultimi minuti della partita c'è stato un momento di tensione quando il giocatore biancorosso Salvato è caduto a terra, ma per fortuna è stato solo un calo di zuccheri.

L'esultanza dei biancorossi a fine partita con i tifosi (Foto Nicoletta Vittori)

QUI TOLFA. Entusiasmo alle stelle, dunque, in casa Tolfa per la bella e meritata vittoria e per il secondo posto raggiunto. A fine partita tutta la squadra biancorossa è corsa sotto la tribuna per ringraziare il foltissimo pubblico che ha sostenuto al massimo la squadra ed è stato il dodicesimo uomo in campo. Mister Macaluso e tutto lo staff tecnico hanno preparato benissimo la partita e i ragazzi hanno risposto benissimo e hanno portato il cuore oltre l'ostacolo.

«Abbiamo pensato a noi come forse avremmo dovuto fare in passato. È stata una partita difficile - spiega mister Roberto Macaluso - i ragazzi sono stati bravissimi a reagire e a dare il tutto per tutto. Il pallino del gioco è sempre stato in mano nostra costantemente e il Cerveteri ha giocato in ripartenza. Dopo il 2-1 i ragazzi hanno continuato a crederci e hanno lottato insieme. Anche oggi abbiamo finito la partita con 6 giovanissimi in campo: bravissimi tutti, ma complimenti ai ragazzi che sono subentrati perché sono stato determinanti. Ci tengo a sottolineare che ha vinto il gruppo: è stata la vittoria di un gruppo unito e coeso, tutti remano insieme per la vittoria e verso un obiettivo comune. Complimenti a Moretti per i gol e complimenti e grazie a tutta la squadra e ai nostri tifosi: lo stadio era pieno ed è stato bellissimo il sostegno che ci hanno dato».

Andrea Moretti, autore della tripletta, commenta: «Senza questi fantastici ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, dal primo all'ultimo, non avremmo vinto. Merito ai subentrati, a chi ha contribuito per la vittoria, alla società e al fantastico pubblico che ci segue numeroso. Tolfa è casa mia e qui sento il calore addosso di ogni singola persona. È solo una conseguenza il gol. Dietro c’è un grande gruppo e tanti sacrifici di tutti».

QUI CITTÀ DI CERVETERI. Una sconfitta che brucia al Città di Cerveteri, che poteva tornare a casa con una vittoria, invece deve fare i conti con una sconfitta pesante che pregiudica il cammino per la salvezza. Ora i verdeazzurri sono al terzultimo posto. Se dovesse terminare oggi il campionato sarebbero direttamente in Prima Categoria. Un obiettivo che tutti scongiurano, anche perché la classifica è molto corta e ci sono le opportunità di ottenere ancora la salvezza diretta, dal momento che i verdeazzurri hanno gli scontri diretti al Galli. Tornando al match di Tolfa sono i cervi al passare in vantaggio con Patrascu, poi il pareggio del Tolfa con Moretti e a fare esultare la squadra di Caputo a 10 minuti dalla fine è stato il gol di Ranucci che lasciava presagire una vittoria per gli etruschi di mister Caputo. Ciò, purtroppo, non è accaduto perché subito dopo il Toffa prima ha pareggiato con Moretti e poi ha segnato su rigore sempre con Moretti l'ex che il Cerveteri ad agosto ha lasciato partire per la società collinare.

Per la società verdeazzurra non ha parlato nessuno a fine partita, bocche cucite poiché la sconfitta è stata troppo pesante per esternare dichiarazioni.

Adesso non ci sono più scusanti: domenica al Galli il Cerveteri deve obbligatoriamente vincere contro il Parioli, altrimenti sarà notte fonda.

