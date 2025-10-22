Domenica da dimenticare per Antonio Morali. Finisce nel peggiore dei modi la finale nazionale per il portacolori del Gruppo Piloti Civitavecchia, impegnato a Predappio, in provincia di Forlì, per la Coppa Romagna, valida anche e soprattutto per la finale nazionale Easy Drive, alla quale si era qualificato dopo gli importanti risultati dimostrati lungo tutto il 2025. Ma questa volta le cose non sono andate come nei propositi. Infatti Morali è finito in testacoda, mentre scaldava le gomme prima della ricognizione, finendo così con la sua vettura addosso ad un muro.

L’impatto è costato caro al driver della Formula Gloria, in quanto il danno riportato all’ala gli ha compromesso tutto il weekend. Grosso il rammarico per un pilota di esperienza come Morali, che proprio nel momento culminante della stagione ha commesso un errore che ricorderà molto a lungo. Il civitavecchiese ha anche provato a risolvere la questione, ma quando ha notato che Ma quando si chiude una porta, si apre sempre un portone.

Nota positiva del fine settimana movimentato, è stata la proposta dell’Ac Racing di Fortunato Varone, personaggio conosci personaggio conosciuto da queste parti per aver collaborato all’organizzazione per diversi anni dello slalom Civitavecchia-Terme Traiane, di portare la finale nazionale del prossimo anno a Civitavecchia. La speranza è che le istituzioni locali accolgano la proposta e si mettano a disposizione per far tornare a rombare i motori in città, cosa che manca ormai da un po’ di tempo.

«Voglio ringraziare il presidente del GPC Eugenio Bottoni – dichiara Antonio Morali, ancora fortemente amareggiato per l’occasione mancata – per avermi dato l’opportunità di partecipare alla finale nazionale. Mi dispiace averlo deluso».

