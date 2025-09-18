Grande risultato per la Dynamika Ninja Warriors ai Mondiali di corsa ad ostacoli che si sono svolti a Goteborg, in Svezia, e da cui ci si attendeva molto soprattutto per l’atleta di punta della società civitavecchiese. La sua stella, Michelle Monti, ha conquistato un eccezionale 12° posto di categoria. Un piccolo errore le ha impedito di entrare tra le prime otto della competizione, ma la sua prestazione ha comunque entusiasmato i coach Mirko Menichelli e Barbara Colasanti.

Questo traguardo conferma il grande talento di Michelle e le sue incredibili prospettive per il futuro. Il cammino della Dynamika continua senza sosta: il 28 settembre, Michelle Monti ed altri tre rappresentanti del gruppo di Colasanti e Menichelli, ovvero Tyra Cardaccio, Marta Angieri e Valerio Printempi, parteciperanno alla finale del campionato italiano sprint a Bologna.

