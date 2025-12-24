Nessun problema per Santa Marinella Basket nell’ultima uscita prima delle festività di fine anno. Il quintetto guidato da coach Precetti ha sconfitto con un eloquente 68-24 Guidonia. Le santamarinellesi sono andate in campo venerdì scorso ed hanno concluso con una vittoria l’anno solare e tornano a festeggiare tra le mura amiche contro il Guidonia.

Una partita tutta in discesa che ha visto le padrone di casa andare in vantaggio e mantenerlo per tutta la partita.

Sabato in campo al Pala De Angelis di Santa Marinella tutto il minibasket che, con genitori, famiglie, allenatori, dirigenti e ragazze della prima squadra ha dato vita ad una bella festa natalizia che ci ricorda sempre come lo sport e le società sportive abbiano un ruolo importante nella socialità della nostra città.

Un augurio dal Presidente Bronzolino e da tutta la società ai nostri tifosi e simpatizzanti per queste feste natalizie.

Parziali: 28-3; 10-10; 20-2; 10-9

S. Marinella: Caccamo 18, Del Vecchio n.e., Spirito 2, Terenzi, Rogani 12, Rateanu 8, Pennesi 8, Casciani 12, Amorosi 4, Maggi, Gallassi 4.