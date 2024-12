Francesco De Santis giunge quinto al traguardo ai mondiali in Perù. Un grandissimo risultato comunque per il corridore etrusco che a Lima si comporta più che dignitosamente chiudendo in quinta posizione con il tempo di 48.07. Per un soffio non è riuscito a centrare la finale. Anche il sindaco Elena Gubetti ha fatto il tifo per il ragazzo che da poco si è laureato campione italiano nei 400 metri, la stessa distanza corsa in terra peruviana. «Francesco rappresenta la forza e la grinta, anche in questi giorni di preparazione a Lima ha avuto un piccolo infortunio eppure lui supera sempre tutte le difficoltà e scende in campo rendendoci orgogliosi di lui», è il messaggio del primo cittadino etrusco.

