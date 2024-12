Era nell’aria, ma ora è ufficiale: il match valevole per il titolo Mondiale Silver WBC dei pesi superpiuma tra Michael Magnesi e Masanori Rikiishi in programma venerdì a Colleferro sarà trasmesso in chiaro, con diretta tv su RaiSport dalle ore 22 alle 24.

«Da questa mattina - fa sapere l’organizzatrice Alessandra Branco (A&B Events - ndr) - non troverete più i biglietti rimasti in vendita su Boxol.it, ma i 180 ticket rimanenti disponibili li potrete trovare direttamente al botteghino la sera del evento. Il botteghino aprirà alle ore 17 direttamente al Palazzetto dello Sport Alfredo Romboli di Colleferro. L’evento - conclude la moglie e manager di Magnesi - oltre che in diretta in esclusiva per l’Italia su RaiSport, sarà in mondo visione in ppv a soli 20$ su SHOWY TV».

Insomma, si preannuncia il tutto esaurito, per un match dall’alto valore sia tecnico che atletico, tra due pugili sulla cresta dell’onda, pronti a dare tutto per continuare a cullare il loro sogno, che è quello di dare l’assalto alla corona regina del World Boxing Council e di entrare di diritto nel libro dei più grandi.

Intanto, mercoledì alle 16 a Colleferro ci sarà la conferenza stampa del match, mentre giovedì alle 15 sono previste le operazioni di peso di tutti i pugili che prenderanno parte alla riunione.

