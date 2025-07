Nuova panchina per Nicola Salipante. L’allenatore civitavecchiese è ufficialmente alla guida dell’Atletico Capranica, squadra che ha voglia di fare ancora bene in Promozione, dopo quanto svolto nella scorsa stagione, dove ha ottenuto un piazzamento nella parte sinistra della classifica, sempre lontano dalle zone paludose della classifica. Per Salipante ancora un’esperienza in Promozione e in provincia di Viterbo, dopo la sfortunata parentesi al Ronciglione United, dove aveva trovato uno scenario quasi compromesso che, nonostante qualche impulso positivo all’arrivo del mister civitavecchiese in panchina, non si è riusciti a dare un forzato cambio di passo.

Salipante, in passato, ha anche guidato Montalto, Parioli, Santa Marinella e Csl Soccer. Le prime parole di Mister Salipante, rilasciate al momento dell'ufficialità, testimoniano grande motivazione e piena sintonia con gli obiettivi societari. «Sono felice di approdare a Capranica – ha dichiarato Nicola Salipante al suo primo giorno da tecnico degli amaranto – conosco il diesse Giovanale da tanto tempo e ho grande stima per il suo lavoro. Ritengo questa squadra una delle rose più attrezzate già dallo scorso anno. Non vedo l'ora di confrontarmi con il materiale umano e tecnico già confermato dalla società, giocatori molto importanti per la categoria».

