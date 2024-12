Terzo posto in classifica del Borgo San Martino che si rituffa in campionato domenica 7 aprile. La formazione giallonera è insediata da Atletico Canale Monterano e AT Santa Marinella, che a cinque gare dal termine tenteranno di scavalcare la compagine cerite.

Per Altomonte e compagni le due settimane di riposo sono servite per riordinare le idee e riprendere il discorso con la vittoria.

«Penso che a questa squadra non gli si posssa rimproverare nulla, siamo stati per l'intero torneo nei piani alti della classifica - racconta il tecnico Gabrielli -. A cinque gare dal termine, è intenzione di tutti lottare per conservare la terza posizione, che meritiamo per quello che stiamo facendo. Vogliamo tornare al successo, speriamo che la vittoria arrivi nella trasferta di domenica 7 aprile».

Quest'anno, in effetti, la rosa è stata composta da tanti giovani che mister Gabrielli conosce bene per esserseli cresciuti dai settori giovanili.

«Il gruppo è stato fondamentale , siamo la squadra più giovane della categoria, con ragazzi che possono disputare categorie più alte - riferisce il mister del BSM- . Non sto qui ad elencarli, ma ci sono giovani che hanno molte qualità e sono scesi poiché coinvolti dal progetto. Quindi - conclude Gabrielli - a loro va il merito del risultato che stiamo raggiungendo».

