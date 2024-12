In sole tre settimane Michele Zeoli è riuscito a conquistare un importante trofeo, tra l'altro il primo della storia per la società che allena. L’allenatore civitavecchiese ha vinto la Coppa Italia di serie C con il Catania, grazie al successo per 4-2 contro il Padova ai tempi supplementari, dopo una partita ricca di suspence e che ha calamitato l'attenzione di moltissimi civitavecchiesi, alcuni dei quali hanno preferito seguire Catania-Padova e rinunciare a Juventus-Lazio, che si è disputata in concomitanza. La gara di andata era terminata sul 2-1 per i veneti ed a causa degli scontri avvenuti in quell'occasione, che hanno avuto una cassa di risonanza negativa anche sui giornali nazionali, il match decisivo si è disputato a porte chiuse, solo alla presenza di 1000 bambini. La squadra di mister Zeoli ha disputato una partita gagliarda, ma ha rischiato di capitolare a pochi minuti dal termine per il 2-2 dei patavini. Ma i rossazzurri hanno dimostrato il loro orgoglio, segnando il 3-2 all'89' e quindi la rete decisiva a 15 secondi dai calci di rigore. Grandissima la soddisfazione per Zeoli, da sempre legato al club etneo, sin da quando ci giocava da calciatore. Intervistato da RaiSport, l'allenatore ha dedicato il successo anche alla sua famiglia, che potrebbe proiettare il Catania ai playoff nazionali, se riuscirà ad evitare i playout.

