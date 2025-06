Micheli nuovo mister del Tolfa: il colpo dell’estate e tornano i “Vittorini boys”. «Lo stavamo cercando da mesi, l’abbiamo trovato dopo 243 telefonate, 3 videoconferenze e una partita a Subbuteo per convincerlo: Michele Micheli è il nuovo allenatore del Tolfa Calcio». A dare l’annuncio, con tono tra l’ironico e il trionfante, sono stati il direttore sportivo Marcello Smacchia e il presidente Alessio Vannicola. Un colpo di mercato che ha il sapore della svolta: l’esperto mister Micheli prende le redini della prima squadra collinare. "Micheli – spiegano i dirigenti biancorossi – è un uomo dalle idee chiare, lavagne piene di frecce e schemi che sembrano una partita a Risiko. Il suo obiettivo? Farci smettere di soffrire al 90’. O almeno provarci". Nel frattempo, il ds Smacchia non è rimasto con le mani in mano e ha messo a segno altri colpi importanti per rinforzare l’organico. L’ultimo in ordine di tempo è l’arrivo dell’attaccante Cristian Vittorini, che va a completare la “triade Vittorini”, già testata da Smacchia ai tempi del Civitavecchia nella stagione 2018-2019. Accanto al veterano Miguel, già in biancorosso, arrivano ora anche Manuel e Cristian, per un attacco che promette scintille. Graditissimo anche il ritorno di Andrea Moretti, che riabbraccia il Tolfa dopo una parentesi lontano dai colori di casa. «Le strade si erano separate, ma il destino aveva altri piani – dicono dalla società – Andrea è di nuovo uno di noi. Bentornato, pronto a indossare ancora una volta questa maglia con orgoglio e fame di gol. Lui sa come si fa. Noi lo sappiamo. E anche gli avversari». Lo stesso Smacchia presenta così un altro colpo di spessore: «Il nostro nuovo numero 7 è pronto a far tremare le difese! Benvenuto a Manuel Vittorini, nuovo attaccante del Tolfa Calcio. Velocità, potenza e fiuto del gol: il mix perfetto per infiammare lo stadio. Arriva dal Civitavecchia 1920 con tanta voglia di lasciare il segno e scrivere nuove pagine di storia insieme a noi. Welcome to the family, Manuel!" A chiudere, il presidente Vannicola – insieme ai dirigenti – regala un’ultima battuta tra serietà e goliardia: «Nonostante le offerte, i nostri attaccanti Miguel Vittorini e Mattia Ianari hanno deciso di restare a casa. Prepariamoci a un’altra stagione di esultanze improbabili, gol da urlo e qualche tiro in curva».

