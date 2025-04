La Mtb Santa Marinella continua a svolgere con interessanti risultati la propria attività nel fuoristrada e anche nel ciclismo su strada, grazie alla partecipazione dei propri tesserati alle varie gare in ambito regionale, nazionale e anche in qualche apparizione all’estero. Come capitato domenica scorsa a Michele Feltre che ha presenziato in Austria a una prova di Coppa del Mondo Gravel a Velden am Wörther See. Con oltre 2.000 partecipanti provenienti da più di 40 Nazioni, Feltre ha preso il via con la maglia di campione europeo in carica concludendo in tredicesima posizione assoluta e al quarto posto di categoria tra i master 7. Feltre non poteva mancare a questo appuntamento, facente parte del circuito UCI Gravel World Series, che ha coinciso come gara di qualificazione per i Mondiali di Gravel che si svolgeranno nel mese di ottobre. Nella mountain bike impegno per Daniele Bagnoli nel viterbese alla Granfondo Mtb Tre Castelli – Città di Faleria (appartenente al circuito PedaLatium Off Road) portandola a termine in tredicesima posizione tra i gentleman B. Per l’attività su strada, concludendo in buona posizione assoluta nel gruppo più numeroso e con all’attivo il quarto posto di categoria master 7, Pierluigi Stefanini ha disputato in Toscana il Trofeo Castellaccia a Ribolla il 2 aprile scorso.

