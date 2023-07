Tanti nuovi arrivi, sette per la precisione, ma ora si registra anche un addio in casa Crc.

Dopo tre anni trascorsi in biancorosso, Michele Bianco si separa dalla formazione civitavecchiese e l'annuncio arriva direttamente dal giocatore con un post sui social network.

Arrivato dalle Fiamme Oro, Bianco ha fatto parte della squadra nel momento maggiore di crescita, quello che l'ha condotta in serie A ed alla successiva salvezza. Inoltre il ragazzo ha fatto parte dello staff tecnico delle giovanili del Crc.

«É difficile spiegare cosa questo club significhi per me - ha affermato Michele Bianco - quello che ho provato ogni domenica indossando questa maglia, quello che ho vissuto ogni giorno su questo campo. Ringrazio ogni singola persona che si è messa a disposizione per farmi sentire a casa in questi anni, dal gruppo della old ai genitori del settore giovanile. Ringrazio i miei compagni, che con i loro metodi un pò alternativi, mi hanno fatto crescere e sentire parte di un gruppo. Ed infine tutti gli allenatori che mi hanno permesso di evolvere come persona e come giocatore. Questa squadra avrà sempre un pezzo del mio cuore».

