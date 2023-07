Nel suo prossimo futuro Michela Sorrentino giocherà ancora in serie B2, ma lo farà con la maglia della Vbc Viterbo. Questa la scelta della schiacciatrice di banda cresciuta alla Pallavolo Civitavecchia, che per la seconda volta in carriera va intraprende un'avventura fuori città, dopo la fugace esperienza di qualche anno fa per uno spicchio di stagione con il Polriva Suzzara. Sorrentino andrà a rinforzare la formazione allenata da Jacopo Iacovacci, che ha annunciato nelle scorse ore l'accordo raggiunto con la ragazza classe 2003, che vanta anche presenze in B1 con la CivitaLad.

©RIPRODUZIONE RISERVATA