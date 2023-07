Novità importanti per il prossimo incontro di Michael Magnesi.

Sarà il colombiano Nike Theran l’avversario del Lupo Solitario, nel match che si disputerà il 27 ottobre a Roma.

Originario di Barranquilla ma residente a Santo Domingo, lo sfidante per la cintura Mondiale Silver Wbc dei pesi Superpiuma è imbattuto e vanta 12 ko nei 18 match che ha avuto da professionista.

Quindi un ostacolo assolutamente duro per Magnesi, che però avrà di fronte un avversario con caratteristiche che possono confarsi maggiormente alle sue.

Sicuramente Theran è un pugile molto diverso da Gimenez, l’ultimo affrontato da Lone Wolf e noto per il suo tentativo di fuga durato per tutti e 12 i round, con il successo arrivato in quel di Valmontone, e che rappresenta caratteristiche non troppo dissimili da quelle del boxeur allenato dal maestro Gesumino Aglioti.

Theran predilige lo scambio a corta distanza e si sposa maggiormente con le caratteristiche dell’atleta appoggiato dalla manager Alessandra Branco.

La preparazione ufficiale è già partita e sarà molto dura, con importantissime prospettive che si potrebbero aprire in caso di difesa andata a segno della cintura Mondiale Silver.

