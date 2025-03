Stupenda vittoria per la Futsal Academy nel big match del campionato di serie C1. All’Ivan Lottatori la formazione guidata da mister Vincenzo Di Gabriele ha lasciato solo le briciole al Cecchina, con il 7-2 del triplice fischio finale che non ammette praticamente repliche. Atmosfera caldissima all’Ivan Lottatori, dove il club di casa ha creato un’atmosfera ad hoc per questo incrocio cruciali, con i tanti ragazzi del settore giovanile pronti a fare il tifo con fumogeni, striscioni e cori nei confronti dei loro beniamini, con cui sperano di poter giocare insieme un giorno. Dopo cinque minuti nei quali era partita meglio la formazione ospite, il gol del vantaggio nerazzurro a cura di Lopez, che sfrutta un disimpegno degli avversari nella loro metà campo.

Una puntata al sette di Santomassimo, libero di poter calciare in contropiede senza particolari marcature e il punteggio è nuovamente mutato. Il tris giunge poco dopo, con un’altra ripartenza vincente, lancio da porta a porta e Terzini raccoglie al meglio il suggerimento e infila nella porta ospite. Il Cecchina alza il baricentro e riesce ad accorciare le distanze su un’azione insistita, prima dei nuovi cavalloni civitavecchiesi. Lopez sfrutta un rilancio lunghissimo del portiere Schiavi ed allunga nuovamente la situazione, il primo tempo si chiude sul 5-1 perché Trappolini viene perfettamente imbeccato da Tiberi. Nella ripresa il piano partita va avanti, niente più soluzioni verticali volte a liberare gli ispirati tiratori nerazzurri, con Di Gabriele che chiede un atteggiamento più conservativo e di far girare il pallone. Ma il margine aumenta ancora con la punizione di Santomassimo e l’azione ubriacante di Giocondo, che supera in slalom due avversari prima di servire per un altro gol.

«E’ stata una partita che abbiamo interpretato bene. Complimenti a tutti i ragazzi», dichiara mister Vincenzo Di Gabriele. La Lidense cade sul campo del Tc Parioli nell’altro scontro pepato di giornata, quindi la Futsal Academy sale al terzo posto in classifica, con una lunghezza di margine proprio sugli ostiensi. Mancano solo due giornate alla fine ed in questi turni Giocondo e compagni dovranno affrontare prima la trasferta contro il Santos e poi il match casalingo con il Santa Severa. Se i romani sembrano virtualmente retrocessi, il verdetto è già giunto per gli uomini di Dell’Università. Niente di più semplice per ufficializzare un accesso ai playoff che, a questo punto, deve arrivare.

E il Santa Severa non si è comportato per nulla male sul campo del Bracelli, dove è uscito sconfitto per 2-1 ed ha anche accarezzato la possibilità di fare i primi punti.

Una vittoria e un pareggio sono i risultati usciti dal sabato della serie C2. La gara più importante era sicuramente quella del San Liborio Stadium, dove l’Atletico andava a caccia di punti importanti contro il Vallerano, tra le candidate per i primi posti del girone B. Ne è uscito un 1-1 che lascia un buon sapore ai ragazzi diretti da Massimo Pierantoni. Dopo il vantaggio ospite, i padroni di casa sono riusciti ad appianare il divario con la rete di capitan Leone. «I ragazzi hanno dimostrato di avere grande voglia di conquistare l'intera posta in palio - dichiarano dall'Atletico - facciamo un plauso ai ragazzi per la grinta, per il coraggio e per la voglia, avanti così. Forse meritavamo anche di vincerla. Testa alla partita di martedì in Coppa».

Vince facile il Quartiere Campo Oro. I ragazzi diretti da Umberto Di Maio rispettano il pronostico e liquidano il Vignanello per 8-0 al Tamagnini. Gara senza batticuore per i gialloverdi, che hanno messo subito l'incontro sul binario migliore ed hanno arrotondato successivamente il punteggio. Scatenati Saraceno e Mondelli, autori di una doppietta. In rete anche Pernelli, Vaitovich, Mancini e Moretti. «Abbiamo fatto un'ottima gara - afferma mister Umberto Di Maio - facendo ruotare tutti i convocati. Abbiamo avuto un buon ritmo, la vittoria ci permette di accorciare sul quinto posto, che è quello che stiamo guardando ed ora siamo a -1. Faccio i complimenti per l'atteggiamento che hanno avuto». Atletico e Quartiere Campo Oro sono entrambe al settimo posto in classifica con 34 punti, a -1 dal quinto, che potrebbe dare la possibilità di un ripescaggio. Ma, prima di tutto, c’è da ufficializzare una salvezza che ancora non c’è. Sono quattro le lunghezze di vantaggio sulla zona playout, quando mancano quattro giornate alla fine, anche se ci sono 19 punti sopra la diretta concorrente per lo spareggio salvezza, cosa che lascia tranquilli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA