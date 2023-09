È partito il conto alla rovescia per il memorial Mario Romano, considerato il torneo più prestigioso del precampionato. La manifestazione organizzata dalla Cestistica è giunta alla nona edizione e si disputerà il 16 e il 17 settembre al PalaRiccucci. Nella prima semifinale, in programma sabato 16 settembre alle 17,30, scenderanno in campo i padroni di casa della Ste.Mar 90, che affronteranno la Stella Azzurra Viterbo, quest’anno in serie B. Subito dopo, alle 19.30, toccherà alla Virtus Roma, salita anch’essa in B, che se la dovrà vedere contro la Tiber Roma. Il giorno successivo le finali alle 17 e alle 19. Il torneo è sostenuto dalla Fondazione Molinari Onlus.

