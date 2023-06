Prosegue , come ormai è di prassi da 46 anni , la missione di qualificazione e di diffusione del karate da parte della scuola della Meiji Kan di Civitavecchia.

Domenica scorsa nella palestra Velta karate di Viterbo, al termine dei corsi federali Fik, si sono diplomate ben 6 nuove cinture nere tesserate nella società di via Terme di Traiano: hanno ottenuto il grado di 2° Dan le brave Marianna Marcelletti e Domizia Mellini, mentre sono stati promossi alla cintura nera 1° Dan i giovani Lorenzo Toniutti, Silvia Maestrale, Jacopo Scala e Lorenzo Tamburrini.

«Siamo arrivati a quota 312 cinture nere diplomate alla Meiji Kan - commenta il vicepresidente nazionale Stefano Pucci - dalla sua fondazione e questo è motivo di grande orgoglio per il nostro staff . D'altra parte lo spessore di un vero maestro è quello di saper creare, negli anni, non solamente atleti di valore capaci di portare in alto il nome dello sport civitavecchiese nel mondo, ma anche di diffondere questo meraviglioso sport creando arbitri di valore, centinaia di cinture nere ed allenatori ed istruttori che poi, magari, apriranno a loro volta delle nuove società cercando di continuare a insegnare quello di buono che hanno appreso». Il capitano della Meiji Kan, già campione italiano ed europeo di kata Alessandro Barletta , si è brillantemente diplomato arbitro regionale iniziando una strada difficile ma che potrà essere ricca di soddisfazioni per lui e per i colori del karate nazionale.

«Alessandro è un vincente - conclude il maestro Stefano Pucci - ed ha una esperienza di gara enorme maturata il tanti anni di tuta azzurra su tutti i tatami del mondo. Se ne avrà voglia potrà avere una carriera luminosa anche e soprattutto a livello internazionale».

