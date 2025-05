Al termine di una stagione sportiva regionale e nazionale intensa , la segreteria federale ha emanato, nei giorni scorsi , le convocazioni ufficiali dei componenti della squadra nazionale FIK che, dal 22/27 ottobre prossimo parteciperà ai Campionati Europei.

Un elenco che contiene il nome di un ottimo atleta , frutto del lavoro di formazione della Meiji Kan, Jacopo Scala , ma che con grande disappunto della società allenata dalle gemelle Virginia e Stefania Pucci, non comprende il capitano Luca Pierini letteralmente fermato, a pochi punti dalla qualificazione, da due arbitraggi, giudicati a dir poco “discutibili dalla Meiji Kan.

La squadra nazionale della FIK (Federazione Italiana karate) , come e noto , viene selezionata convocando il primo di ogni categoria in base ai punti gara acquisiti nei 4 eventi nazionali programmati in ogni stagione agonistica.

Jacopo Scala, è giunto primo tra i Cadetti (15/16 anni) nella specialità kumite.

Jacopo Scala ha già indossato la tuta azzurra in occasione degli Europei del 2023 in Slovenia giungendo al primo posto nella specialità kata ed ottenendo anche il bronzo nel kumite classe Esordienti (13/14 anni).

Il Campionato continentale della IKU , federazione privata tra le piu importanti a livello internazionale , si terra' in Polonia nella splendida città di Stettino già capitale della storica regione tedesca della Pomerania ceduta , dai sovietici alla Polonia, dopo la 2° guerra mondiale.

La rappresentativa italiana FIK sarà composta da oltre 100 persone , tutte interamente organizzate e spesate dalla FIK .

©RIPRODUZIONE RISERVATA