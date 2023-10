Nei giorni scorsi, in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze alle migliori società d’Italia del karate FIK, il presidente federale Riccardo Mosco ha premiato, tra le altre, la Meiji Kan di Civitavecchia con un diploma al merito per il gran numero di atleti tesserati nella stagione 2023 (circa 135) e per la grande opera di diffusione di questa meravigliosa e altamente formativa arte marziale sul territorio.

«C'è da dire che, essere premiata tra le più attive società della FIK è un grande onore - dichiara con soddisfazione il maestro Stefano Pucci - considerando le oltre 300 società aderenti alla FIK su tutto il territorio della penisola».

La Meiji Kan di Via Terme di Traiano è iscritta al CONI tramite l'Ente ASC (numero 33053) e vanta uno staff tecnico di prim'ordine con insegnanti laureati IUSM o Diplomati Scuola dello Sport .

«Siamo un gruppo di professionisti - ricorda infine Stefano Pucci - che da 47 anni abbiamo fatto dell’insegnamento la nostra unica fonte di lavoro; la riforma dello sport, diventata Legge dal 1° luglio scorso, ha ulteriormente valorizzato la nostra categoria tra quelle che insegnano lo sport in Italia».

