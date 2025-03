Si sono tenuti nei giorni scorsi gli esami di grado presso le locali palestre di karate della Meiji Kan di via Terme di Traiano e della Hayashi-Ha di San Gordiano.

Gli esami di cintura, nel mondo delle arti marziali, sono un momento molto sentito da tutti i praticanti che non ha riscontro con nessun’altra disciplina sportiva.

«I ragazzi del karate - afferma la maestra Virginia Pucci - vivono con emozione il giorno della prova e si preparano, con cura, diverso tempo prima per poter fare una buona figura; questo fatto è una importante esperienza per abituare i giovani ai tanti esami (scolastici, di lavoro, per la patente) che, nel corso della vita, tutti noi dobbiamo sostenere».

