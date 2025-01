Cinque minuti di follia al campo di calcio “Bonelli” di Tarquinia. Si sono verificati domenica scorsa durante la partita tra Tarquinia e Tolfa, valida per la 10^ giornata di campionato Under 17 provinciale (classe 2008) girone di Viterbo. Quello che doveva essere un match di cartello, tra due delle prime tre squadre della classifica, si è trasformato in uno degli spot più negativi possibili. La dinamica verrà descritta in maniera approfondita dal giudice sportivo nella giornata di giovedì, quando pubblicherà la sentenza in base al referto arbitrale compilato dal direttore di gara Gianguido Rossi della sezione di Civitavecchia. Ma i video che circolano in queste ore lasciano poco spazio all’immaginazione: i giovani calciatori classe 2008 (16-17 anni) hanno dato vita a una maxi rissa, una scazzottata violentissima che ha coinvolto moltissimi calciatori e sedata dai vari staff con molta fatica. Zuffa anche in tribuna dove erano presenti i genitori e non solo. Nel corso della stessa partita sembrano che ci siano stati anche insulti razzisti nei confronti di un calciatore di colore. Nella giornata di lunedì sulle pagine social delle due società è apparso il risultato dell’incontro senza alcun riferimento ai fatti. Sempre tramite i social il Tarquinia ha anche commentato l’1-1 finale: “La partita di cartello del weekend, un big match di alta classifica, si è conclusa in parità. Il Tarquinia ha affrontato il Tolfa in una sfida intensa e ben giocata da entrambe le squadre. I ragazzi hanno mostrato carattere e qualità, strappando un punto prezioso che li mantiene nelle posizioni alte della classifica”.

Dunque, si chiude nel peggiore dei modi il big match tra la squadra etrusca e quella collinare, con una rissa che con molta probabilità porterà a delle decisione severe che vedrà maxi squalifiche e multe salate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA