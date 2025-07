Quello che si inaugurerà ad ottobre sarà il dodicesimo campionato di fila con il Tuscania Volley per Francesco Barbanti, allenatore in seconda e prezioso collaboratore di Victor Perez Moreno.

I momenti di questi dodici anni che ricordi con maggiore emozione? «Il fatto di essere in qualche modo considerato la memoria storica di questa gloriosa società oltre ad essere un punto d’orgoglio, mi fa pensare di essere un po’ in là con gli anni, ma scherzi a parte di ricordi bellissimi che ho avuto modo di vivere nel corso di queste splendide stagioni a Tuscania ce ne sono una marea coloratissima. Proprio per citarne un paio direi che uno è la finale di Coppa Italia a Bologna, perché un palcoscenico entusiasmante come quello non avrei mai pensato di poterlo vivere da protagonista praticando la mia passione, e poi vedere quasi un intero paese spostarsi per tifare la propria squadra è stata pura poesia applicata alla pallavolo. Senza dubbio un altro fatto da citare, questo della storia più recente del Tuscania Volley, è la promozione in Serie A3 dello scorso anno, con tutto che eravamo dati per favoriti sin dall'inizio è stata ugualmente un'esplosione di gioia incontenibile al termine di una cavalcata durissima, vissuta fianco a fianco con uomini veri prima ancora che grandi giocatori».

Veniamo al presente. Sicuramente anche questa stagione partirete tra le favorite qualsiasi sia il girone che vi verrà assegnato. A proposito, in quale preferiresti giocare? «Partire da favoriti crea sempre una certa aspettativa che, inevitabilmente, porta con sé un po' di pressione, ma questo personalmente non mi dispiace affatto anche perché il Tuscania Volley stagione dopo stagione riesce sempre ad allestire squadre altamente competitive che sanno confermarsi anno dopo anno, lo testimonia la finale promozione raggiunta poche settimane fa e che fa il paio con la promozione ottenuta la stagione precedente. Detto questo, se non per le trasferte, direi che non ho preferenza sul girone l'importante è che si competa ad alto livello».

Soprattutto durante i play off al Palazzetto c'è stata una presenza sempre più massiccia della “Bolgia”, anche perché le tifoserie delle squadre che avete incontrato erano piuttosto organizzate. Cosa ti senti di dire ai vostri tifosi? «I playoff sono un campionato a parte e quindi anche la nostra “Bolgia” partecipa al palazzetto con una presenza ancora più numerosa e un sentimento ancora più vivido, anche se ad onor del vero il loro fondamentale sostegno non manca mai durante l'intera stagione: la nostra è sicuramente una delle tifoserie più corrette e appassionate di tutto il campionato. È anche grazie a loro se riusciamo ad ottenere risultati sempre convincenti. Pertanto sarebbe bello vedere la “Bolgia” colorare il palazzetto, come solo loro sanno fare, già dalla prime uscite della stagione alle porte, che si preannuncia quanto mai scoppiettante».

