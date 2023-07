TUSCANIA - Nuovo colpo di mercato per la Maury’s Com Cavi Tuscania. A completare posto 4 arriva da Foligno Marco Lucarelli, classe 1996, un metro e 90 di altezza. Per lui un palmarès importante con una promozione e due stagioni in Superlega con Sora, sua città natale, prima di passare in A2 ad Alessano (Lecce), quindi un anno in B a Perugia. Poi ancora A3 con Sabaudia, Lecce e infine Foligno di nuovo in B. A Tuscania ritroverà vecchi compagni di squadra come Roberto Festi, Federico Marrazzo e Pierlorenzo Buzzelli protagonisti della storica promozione di Sora in Superlega.

Dopo tante battaglie al di là della rete ti ritrovi ora a difendere i colori del Tuscania, dove tra l’altro ritrovi vecchi “amici”?

«Sì, per me è anche un’immensa gioia ritrovare alcuni dei miei compagni degli anni di Sora. Questo contribuirà ad avere da subito quel feeling giusto per poter cominciare a lavorare al meglio. Conosco anche altri ragazzi che fanno parte del roster e sarà bello poter condividere il campo con loro».

Per Tuscania si tratta del ritorno in B dopo tantissimi anni, un campionato che sicuramente conosci avendolo giocato da protagonista lo scorso anno con Foligno.

«Sì, ho fatto due anni di serie B ed è un campionato abbastanza tosto, per quanto ci riguarda credo che possiamo comunque dimostrare molto. Abbiamo una squadra molto valida con ragazzi abbastanza esperti che conoscono già questo tipo di campionato e le squadre che andremo ad affrontare. Naturalmente dobbiamo lavorare bene per prepararci al meglio».

Al di là del volley, cosa ti piace fare nel tempo libero, quali sono i tuoi hobby?

«Sono al terzo anno di scienze motorie e ogni giorno dedico qualche ora allo studio, conto di laurearmi l’anno prossimo. Mi piace molto visitare luoghi nuovi e Tuscania mi hanno detto che è un posto bellissimo, non vedo l'ora di visitarla assieme all'ambiente attorno. Adoro il cinema, mi piace leggere e anche mangiare e cucinare».

LA CARRIERA. 2023/2024 B Maury's Com Cavi Tuscania, 2022/2023 B Edotto Rossi Ascensori Foligno, 2021/2022 A3 Aurispa Libellula Lecce, 2020/2021 A3 Gestioni&Soluzioni Sabaudia, 2019/2020 B Sir Safety Monini Perugia, 2018/2019 A2 Aurispa Alessano, 2016/2018 A1 Biosì Indexa Sora, 2014/2016 A2 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

©RIPRODUZIONE RISERVATA