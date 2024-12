Tanti sguardi, foto con qualche tifoso biancoceleste e piede infortunato immerso nella “magica” acqua della Ficoncella. Questa la giornata del centrocampista della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni, che ha fatto tappa a Civitavecchia per farsi il bagno nelle vasche di acqua termale tanto care agli abitanti del posto, ma probabilmente meno care alle varie amministrazioni che ormai da troppi anni, nonostante ci sia anche un progetto, non riescono a riqualificare ed ampliare un complesso divenuto troppo piccolo per la fama di cui gode anche al di fuori dei confini locali; e la presenza di un professionista come Zaccagni ne è la testimonianza.

