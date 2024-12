L'eccellenza della vela civitavecchiese si riflette ancora una volta con l'annuncio della nomina di Mattia Camboni nel prestigioso Power Team di Luna Rossa. Questa squadra di cyclor, composta da nove membri, di cui sei provenienti dal canottaggio, uno dal ciclismo e due dalla vela, rappresenta un mix unico di talento e abilità provenienti da diversi ambiti sportivi.

L'inclusione di Camboni, insieme al compagno di squadra Enrico Voltolini, anche lui con due Olimpiadi nel proprio bagaglio, testimonia il riconoscimento del talento locale nel panorama internazionale della vela. Cresciuto nella Lega Navale, Camboni porta con sé non solo una vasta esperienza, ma anche una determinazione e una passione che lo hanno reso una figura rispettata nella comunità velica.

L'obiettivo del Power Team è ambizioso: pedalare per alimentare i quattro sistemi idraulici dell'imbarcazione, consentendo ai compagni di equipaggio di regolare vele e albero in modo più efficiente. Questa sfida unica richiede non solo abilità tecnica, ma anche una notevole resistenza fisica, qualità che Camboni e i suoi compagni sembrano possedere in abbondanza.

Con il suo ingresso nel Power Team, Camboni si prepara a affrontare nuove sfide e a contribuire al successo di Luna Rossa nel panorama della vela internazionale. Il suo traguardo è un motivo di orgoglio per la comunità velica di Civitavecchia e un segno tangibile del talento e dell'impegno dei velisti locali.