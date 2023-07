Notizia di grandissimo prestigio per lo sport civitavecchiese. A metà maggio era giunta la news di un campione locale che era riuscito ad entrare all’interno dello staff di Luna Rossa, nome grosso dello sport italiano che l’anno prossimo cercherà di portare nel nostro Paese la Coppa America nelle acque di Barcellona. Al tempo non era stato possibile rendere noto chi fosse a causa del mancato nullaosta per l’annuncio. Ma ora, dopo che l’impiego del campione è diventato di dominio pubblico sia sui social network di Luna Rossa che sui portali specializzati della vela, si può procedere a far calare la maschera. Si tratta di Mattia Camboni, uno dei più importanti atleti della storia recente civitavecchiese: campione europeo, vice campione mondiale e con due partecipazioni alle Olimpiadi. Quindi nel presente e nel futuro di Camboni non c’è più il windsurf, lo sport che ha sempre praticato e che gli ha regalato tantissime soddisfazioni ma anche grosse delusioni. Luna Rossa arriva da un lungo periodo di faticosi allenamenti a Cagliari e sta buttando giù le basi per il lavoro da qui ad un anno. Camboni avrà un ruolo davvero importante all’interno della catena, quello di cyclor, una nuova figura introdotta recentemente e che, pedalando, genererà energia per movimentare alcune parti della barca. Sono tantissimi i civitavecchiesi, e non solo, che in queste ore stanno omaggiando Camboni per questa ghiottissima opportunità, con la speranza di poter scrivere nuove pagine di storia con una delle eccellenze più importanti dello sport italiano e della tecnologia.

