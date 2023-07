Importante successo per la coppia di giovanissimi talenti civitavecchiesi, composta da Matteo Sargolini e Francesco Spurio. I due padellisti si sono aggiudicati l’Open Vigna di Roma, che si è disputato a Ciampino. Nella finale la coppia si è imposta nettamente 6-1 6-1 contro Matteo Platania e Gianluca Di Salvia. «Si tratta di un torneo aperto a tutti - afferma il maestro Matteo Massarelli - importante a livello nazionale. Sono felice per la maturazione dei ragazzi, ormai avviati verso luminosi traguardi». Grande la soddisfazione anche per il Club 88, dove Sargolini e Spurio si allenano.

