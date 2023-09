Emiliano Marsili dovrà preparare nuovamente la valigia per andare in Gran Bretagna. Infatti l'asta per il match valevole per la cintura Europea dei pesi Leggeri è stata nuovamente vinta dal gallese Gavin Gwynne.

Quindi ancora una notizia per nulla buona per il Tizzo, che, dopo aver perso la prima asta ed aver visto l'iniziale annullamento dell'atteso combattimento, ora dovrà prepararsi per andare a sfidare il suo avversario in trasferta.

Nelle prossime settimane sarà resa nota la nuova data.

